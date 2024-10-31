Рогов о послании для жителей Бердянска на дроне ВСУ: «Истинное отношение»

КИЕВ, 31 октября, ФедералПресс. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов охарактеризовал сообщение, найденное на одном из дронов ВСУ, атаковавших Бердянск в Запорожской области, как показательное.