Рогов о послании для жителей Бердянска на дроне ВСУ: «Истинное отношение»

КИЕВ, 31 октября, ФедералПресс. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов охарактеризовал сообщение, найденное на одном из дронов ВСУ, атаковавших Бердянск в Запорожской области, как показательное.
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