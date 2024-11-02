276-сильный кроссовер обновился и удивил приятной ценой

Рестайлинговая версия кроссовера Lynk & Co 01 оказалась мощнее, а цена при этом ниже.Lynk & Co 01 Предлагаются две модификации на выбор: Core за 42,9 тысячи евро (примерно 4,55 млн рублей) и More за 46,9 тысячи евро (порядка 4,97 млн рублей по актуальному курсу).
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