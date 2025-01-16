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Срочно! Запад готовит захват приграничья Белоруссии: что творится на границе?

Срочно! Запад готовит захват приграничья Белоруссии: что творится на границе?

Такое заявление сделал госсекретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович. Он отметил, что для реализации этих планов задействована радикальная оппозиция, которая уехала из страны, а также другие деструктивные силы.

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