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Филиппо призвал Запад прекратить помогать Украине после критики Зеленского

Филиппо призвал Запад прекратить помогать Украине после критики Зеленского

Французского политика разозлили слова Зеленского о «нулевой» реакции на события на Украине.Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х призвал европу полностью прекратить финансовую и военную помощь Украине.

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