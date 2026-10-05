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Владимирские новости

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Михаил Болгов провел третью лекцию спецпроекта Росводресурсов «Акватория знаний»

Михаил Болгов провел третью лекцию спецпроекта Росводресурсов «Акватория знаний»

Потребление воды в России снижается, в Москве водопотребление упало почти в два раза благодаря учету, модернизации инфраструктуры и выносу предприятий из города.

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