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Лукашенко: «К нам подтягиваются люди с Востока: они некомпетентны, они профессионально не подготовлены. И эти потоки мы перенаправим в ЕС»

Лукашенко: «К нам подтягиваются люди с Востока: они некомпетентны, они профессионально не подготовлены. И эти потоки мы перенаправим в ЕС»

БлокнотРУ Это очередной звоночек для РоссииВ стране, пожалуй, нашего единственного союзника, (не на словах, а на деле) Беларуси 26 января состоятся выборы главы государства.

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Комментарии
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Serg Makon
Вообще-то миграцией в Беларуси занимается лично Президент. В Россию же мигрантов завозят турецкие и азербайджанские компании, согласно межправительственным соглашениям. Там, где поработали дипломаты, трудно что-либо изменить. Когда еще советские лидеры завались вопросами переустройства экономики советские же дипломаты рекламировали «капиталистические ценности». Теперь, когда эти самые ценности внедрили в России, оказалось, что в дипломатической истории России (хрониках, лекциях Мединского) нет «капиталистического» взгляда на межгосударственные отношения. Вот и получается, что население России перевели в «режим капитализма», а российские дипломаты так и остались в «прославленной романовской парадигме» без шансов на возврат хотя бы к Коминтерну. Ведь это так удобно! Но ведь это и есть ОБЛОМОВЩИНА.
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10 час.
Андрей
В России уже начинают забывать как Батька пытался усидеть на нескольких стульях сразу! А в августе 20го, когда Батька отдал приказ об аресте российских граждан в аэропорту Минска! Ведь Батька тогда Россию обвинил в попытке переворота в Белоруссии! А современная белорусская молодёжь, которая в массе своей, горячо потдерживает украинских террористов? Как быть с этим? Да и Батька тоже не вечен и что произойдёт в Белоруссии после его ухода одному Богу известно.. Так что сегодня как ни когда актуальны слова Александра III, о том, что «У России только два союзника – армия и флот»!
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2 час.
Валерий Цымбулов
Надо помнить только о хорошем и надеяться, что Лукашенко и Беларусь УСТОЯТ!
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1 час.

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