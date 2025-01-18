Лукашенко: «К нам подтягиваются люди с Востока: они некомпетентны, они профессионально не подготовлены. И эти потоки мы перенаправим в ЕС»

Serg Makon Вообще-то миграцией в Беларуси занимается лично Президент. В Россию же мигрантов завозят турецкие и азербайджанские компании, согласно межправительственным соглашениям. Там, где поработали дипломаты, трудно что-либо изменить. Когда еще советские лидеры завались вопросами переустройства экономики советские же дипломаты рекламировали «капиталистические ценности». Теперь, когда эти самые ценности внедрили в России, оказалось, что в дипломатической истории России (хрониках, лекциях Мединского) нет «капиталистического» взгляда на межгосударственные отношения. Вот и получается, что население России перевели в «режим капитализма», а российские дипломаты так и остались в «прославленной романовской парадигме» без шансов на возврат хотя бы к Коминтерну. Ведь это так удобно! Но ведь это и есть ОБЛОМОВЩИНА.

Андрей В России уже начинают забывать как Батька пытался усидеть на нескольких стульях сразу! А в августе 20го, когда Батька отдал приказ об аресте российских граждан в аэропорту Минска! Ведь Батька тогда Россию обвинил в попытке переворота в Белоруссии! А современная белорусская молодёжь, которая в массе своей, горячо потдерживает украинских террористов? Как быть с этим? Да и Батька тоже не вечен и что произойдёт в Белоруссии после его ухода одному Богу известно.. Так что сегодня как ни когда актуальны слова Александра III, о том, что «У России только два союзника – армия и флот»!