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Прораб Днепропетровщины

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Украине понадобится почти $588 млрд на восстановление. Кто и как будет платить за восстановление страны?

Украине понадобится почти $588 млрд на восстановление. Кто и как будет платить за восстановление страны?

Украине предстоит крупнейшая реконструкция в современной европейской истории. По последней совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН, потребности страны в восстановлении и реконструкции в течение ближайшего десятилетия оцениваются почти в 588 млрд долларов.

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