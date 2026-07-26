Украине понадобится почти $588 млрд на восстановление. Кто и как будет платить за восстановление страны?

Украине предстоит крупнейшая реконструкция в современной европейской истории. По последней совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН, потребности страны в восстановлении и реконструкции в течение ближайшего десятилетия оцениваются почти в 588 млрд долларов.