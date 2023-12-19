Нижегородские судебные приставы подведут итоги работы за год

Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области — главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин проведет пресс-конференцию на тему: «Результаты работы ГУФССП России по Нижегородской области за 2023 год и приоритетные задачи на 2024 год».