«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?

Высокие ставки по кредитам, сокращение программ льготной ипотеки, отмена «удаленки» и возвращение работников в крупные города, а также развитие туризма и перевод квартир из долгосрочной аренды в краткосрочную, — все это спровоцировало осенью бум на рынке съемного жилья.