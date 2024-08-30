Прокуратура выявила нарушения при перевозке пассажиров по реке Томь в Томске

В Томске выявлены нарушения при перевозке пассажиров по реке Томь. Проверка, проведенная Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, показала, что два предпринимателя и их судоводители перевозили людей на трех маломерных судах, таких как Odyssey 530 open, "Победа" и Remix.