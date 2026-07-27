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Пятый канал

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Путин и Пашинян обсудили проблемы в экономических отношениях России и Армении

Путин и Пашинян обсудили проблемы в экономических отношениях России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 27 июля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества между двумя странами.

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