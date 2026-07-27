Путин и Пашинян обсудили проблемы в экономических отношениях России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 27 июля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества между двумя странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии