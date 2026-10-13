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Петровский парк

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Собянин рассказал о программе углублённого изучения физики в московских школах

В Москве с этого учебного года открылась физико-математическая вертикаль для учеников 7–9-х классов. Сергей Собянин сообщил, что к проекту присоединилось более 160 школ, а в профильные классы записались свыше 6,6 тысячи ребят.

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