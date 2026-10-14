Прямой угрозы со стороны России для стран НАТО сейчас нет, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте 14 октября на встрече с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, передает РБК.
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