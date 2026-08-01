БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 618 подписчиков

ПВО не будет. Жители Киева обречены на смерть Зеленским

ПВО не будет. Жители Киева обречены на смерть Зеленским

Михаил Рябов.   35 российских ракет обрушились на Киев минувшей ночью: Минобороны РФ сообщило о поражении замаскированных складов ВСУ, мест производства беспилотников и ракет.

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Комментарии
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Надежда
*В 2014г. началась гражданская война против русских в Новороссии на Украине. **24.02.2022г.Россия начала СВО (специальную военную операцию)по спасению Донбасса.                                                                                                                  Не желает &quot;миролюбивый&quot; русофобский запад принимать тот факт, что войну начала не Россия, а куйывская хунта в 2014 году напала на русскоязычный Донбасс, а РФ только в 2022 году решила защитить население от наци и бандеровцев
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1 м.
оа
олег архипов
Ничего на свете лучше нету Чем въебать по Киеву ракетой ПВО опять соснёт с проглотом Наблюдайте суки за прилётом
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1 м.
Александр Пономарев
Лупят по складам - молодцы. Но гордиться потом повторными ударами по разбирающим завалы, а потом клять хохлов, делающих то же самое - это уже биполярочка. Завалы разгребают мирные. По мирным пулять нельзя. А уж тем более этим гордиться, как хохлы.
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1 м.