Михаил Рябов. 35 российских ракет обрушились на Киев минувшей ночью: Минобороны РФ сообщило о поражении замаскированных складов ВСУ, мест производства беспилотников и ракет.
ПВО не будет. Жители Киева обречены на смерть Зеленским
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
*В 2014г. началась гражданская война против русских в Новороссии на Украине. **24.02.2022г.Россия начала СВО (специальную военную операцию)по спасению Донбасса. Не желает "миролюбивый" русофобский запад принимать тот факт, что войну начала не Россия, а куйывская хунта в 2014 году напала на русскоязычный Донбасс, а РФ только в 2022 году решила защитить население от наци и бандеровцев
Ответить
1 м.
оа
олег архипов
Ничего на свете лучше нету Чем въебать по Киеву ракетой ПВО опять соснёт с проглотом Наблюдайте суки за прилётом
Ответить
1 м.
Александр Пономарев
Лупят по складам - молодцы. Но гордиться потом повторными ударами по разбирающим завалы, а потом клять хохлов, делающих то же самое - это уже биполярочка. Завалы разгребают мирные. По мирным пулять нельзя. А уж тем более этим гордиться, как хохлы.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии