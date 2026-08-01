Надежда *В 2014г. началась гражданская война против русских в Новороссии на Украине. **24.02.2022г.Россия начала СВО (специальную военную операцию)по спасению Донбасса. Не желает "миролюбивый" русофобский запад принимать тот факт, что войну начала не Россия, а куйывская хунта в 2014 году напала на русскоязычный Донбасс, а РФ только в 2022 году решила защитить население от наци и бандеровцев

оа олег архипов Ничего на свете лучше нету Чем въебать по Киеву ракетой ПВО опять соснёт с проглотом Наблюдайте суки за прилётом