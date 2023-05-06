Каменский об «Авангарде» и Бабаеве: «Юристы разберутся. Не очень красивая ситуация, какие-то меры будут приняты. ФХР тоже должна подключиться»

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Ранее капитан омичей Дамир Шарипзянов прокомментировал сложные переговоры клуба с форвардами Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачевым: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится.