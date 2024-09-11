Жилье по программе реновации в рамках проектов КРТ появится в 13 районах Москвы

С начала этого года в Москве утвердили 30 решений о комплексном развитии бывших промзон и неэффективно используемых территорий, 12 из них предусматривают строительство жилья для участников программы реновации и иных нужд города.
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