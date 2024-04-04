Сны о великом настоящем.

Доброй ночи, Империя. Бывают статьи, которые опасно читать для своего психического здоровья - если, естественно, у читающего присутствует мозг, как девайс для распознания мира и выбора между категориями "хорошо-плохо", добро-зло", "правда-враки".
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