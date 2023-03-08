Эмре Джан: «Дортмунд» незаслуженно проиграл «Челси» из-за судьи. Как можно было дать перебить пенальти? Мне плевать, кто куда вбежал»

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Эмре Джан заявил, что «Боруссия» проиграла «Челси» из-за судьи. Вчера лондонцы обыграли дортмундцев (2:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошли дальше по сумме двух матчей (2:1).