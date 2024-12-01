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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Зима вошла на мягких лапках

Зима вошла на мягких лапках, Тихонько, но и не таясь, Деревьям выдала заплатки, Прикрыла белым цветом грязь, По лужам звонкие монеты Успела за ночь разбросать.

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