Зима вошла на мягких лапках, Тихонько, но и не таясь, Деревьям выдала заплатки, Прикрыла белым цветом грязь, По лужам звонкие монеты Успела за ночь разбросать.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Зима вошла на мягких лапках, Тихонько, но и не таясь, Деревьям выдала заплатки, Прикрыла белым цветом грязь, По лужам звонкие монеты Успела за ночь разбросать.