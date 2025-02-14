Самым везучим человеком в истории, по версии журнала The Daily Telegraph, является хорват Фране Селак.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Самым везучим человеком в истории, по версии журнала The Daily Telegraph, является хорват Фране Селак.
Свежие комментарии