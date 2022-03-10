ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В СВАО ввели в эксплуатацию новые объекты инженерной инфраструктуры

В СВАО ввели в эксплуатацию новые объекты инженерной инфраструктуры

В 2021 году в столице было введено в эксплуатацию 49 объектов инженерной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Игоря Войстратенко.

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