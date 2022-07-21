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Рылов об отборе на Олимпиаду-2024: «Может, будут все делать целенаправленно, чтобы мы не смогли участвовать? И будут красиво говорить — это для вашей защиты»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался об отборе на Олимпиаду-2024 в Париже.

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