В России разработали чип для отслеживания процессов образования наночастиц

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) представили инновационный чип, способный в реальном времени следить за процессом образования наночастиц палладия и других платиновых металлов, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии