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В России разработали чип для отслеживания процессов образования наночастиц

В России разработали чип для отслеживания процессов образования наночастиц

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) представили инновационный чип, способный в реальном времени следить за процессом образования наночастиц палладия и других платиновых металлов, пишет РИА Новости.

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