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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Девушка с ребенком сделала замечание таджику за курение на остановке, тот применил оружие

Девушка с ребенком сделала замечание таджику за курение на остановке, тот применил оружие

# Чернильница   Начать эту историю хочу с красивых слов муфтия Аляутдинова о том, «что мигранты имеют свои национальные и религиозные особенности и «это совершенно естественно».

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Комментарии
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Evgenija Palette
НЕСМЫВАЕМЫЙ ПОЗОР... ЖАЛКИЕ ПЛЕБСЫ, &quot;ГЕГЕМОНСКОЕ&quot; ОТРОДЬЕ... НИЧЕГО СВЯТОГО - Ни Бога, ни Черта...
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1 д.
Поля Русс
это ТОЧНО 👍👍👍👍👍👍👍👍
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1 д.
Владимир Елкин
Таджики не все такие. Знаю десятки парней, выучивших русский язык, трудолюбивых, соблюдающих наши законы. А таких тварей, как здесь описан, в любой нации хватает! Нужно просто посадить его лет на ...дцать и заставить работать под охраной! И не стоит настраивать мусульман против нас - большинство их - прекрасные и толерантные люди.
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