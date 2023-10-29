Девушка с ребенком сделала замечание таджику за курение на остановке, тот применил оружие

Владимир Елкин

Таджики не все такие. Знаю десятки парней, выучивших русский язык, трудолюбивых, соблюдающих наши законы. А таких тварей, как здесь описан, в любой нации хватает! Нужно просто посадить его лет на ...дцать и заставить работать под охраной! И не стоит настраивать мусульман против нас - большинство их - прекрасные и толерантные люди.