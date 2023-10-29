# Чернильница Начать эту историю хочу с красивых слов муфтия Аляутдинова о том, «что мигранты имеют свои национальные и религиозные особенности и «это совершенно естественно».
Девушка с ребенком сделала замечание таджику за курение на остановке, тот применил оружие
Комментарии
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Evgenija Palette
НЕСМЫВАЕМЫЙ ПОЗОР... ЖАЛКИЕ ПЛЕБСЫ, "ГЕГЕМОНСКОЕ" ОТРОДЬЕ... НИЧЕГО СВЯТОГО - Ни Бога, ни Черта...
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1 д.
Поля Русс
это ТОЧНО 👍👍👍👍👍👍👍👍
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1 д.
Владимир Елкин
Таджики не все такие. Знаю десятки парней, выучивших русский язык, трудолюбивых, соблюдающих наши законы. А таких тварей, как здесь описан, в любой нации хватает! Нужно просто посадить его лет на ...дцать и заставить работать под охраной! И не стоит настраивать мусульман против нас - большинство их - прекрасные и толерантные люди.
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13 час.
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