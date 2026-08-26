Клиника наркологии и психиатрии в Москве

Запой – это тяжелое испытание, которое может застать врасплох. В такие моменты, когда каждый шаг дается с трудом, а мысль о визите в клинику кажется непосильной, возможность получить квалифицированную помощь прямо на дому становится бесценной.
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