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Зачем индейцы носили на одежде бахрому

Зачем индейцы носили на одежде бахрому

Кинематографические индейцы все как на подбор одеты в брюки, куртки, рубахи и мокасины с бахромой. Эта деталь одежды у них буквально повсюду и кажется, что это очередной шаблон, рассчитанный на падкого до экзотики обывателя.

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