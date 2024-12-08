Зачем индейцы носили на одежде бахрому

Кинематографические индейцы все как на подбор одеты в брюки, куртки, рубахи и мокасины с бахромой. Эта деталь одежды у них буквально повсюду и кажется, что это очередной шаблон, рассчитанный на падкого до экзотики обывателя.
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