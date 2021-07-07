Брат сначала попросился немного пожить, а потом потребовал подарить мою квартиру ему на свадьбу

5МИНУТКАРазвлеченияБрат сначала попросился немного пожить, а потом потребовал подарить мою квартиру ему на свадьбу Зовут меня Лена и у меня есть брат Валера. Родители погибли в автомобильной катастрофе, когда мне было 20 лет, а брату 18.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLena HeidelПравильно сделала.Нина Полевая (Бойко)Ой, как знакомо!))) Мы с братом тоже делали семейные обмены, продажи/покупки. Я купила ему однокомнатную, а сами с сыном стали жить в квартире родителей. Брат запойный. Потом он женился. Оба не работали, куча долгов. Решили продать квартиру и уехать в Россию в Алтайский край, где живут родители жены. Общались, перезванивались. в 2019 он приехал оформлять пенсию, т.к. гражданство еще Казахстана. Месяц жил у меня. А приехал без предупреждения, пьяный и без копейки денег. Я истратила все свои заначки, залезла в долги. Все-таки месяц кормить мужика (190 рост и 120 кг вес) три раза в день, удовольствие не дешевое. Все ему оформила. Купила билет, купила наличку в рублях, дала подарки. НО! Мы договорились, что как он получит пенсию, а сразу должен получить 2 пенсии, он мне вышлет 3 тысячи рублей, чтобы я частично рассчиталась с долгами. Первые две недели они мне звонили каждый день со словами благодарности. Потом я стала требовать деньги. И ВСЕ! Даже не поздравил меня с юбилеем. Вот уже с мая 2019 не общаемся. А еще когда был у меня, как-то сказал, что хочет вернуться, что в России ему не нравится и тд. Я ему говорю "Куда? Жилья нет, денег нет. У меня ты жить не будешь!" Даже обиделся. Вот знаете, я с ним не общаюсь и сердце совсем не болит. Мне так хорошо и спокойно. А вообще я легко расстаюсь с людьми.Нина Полевая (Бойко)И еще хочу сказать. Никогда и никого из родственников не пускайте жить на свою жил.площадь, никого не прописывайте. Или составляйте договор, где прописаны все условия и сроки проживания. Никогда ни при каких обстоятельствах не продавайте свое добрачное жилье. Оно только Ваше. Если продали и купили совместное в браке, то это жилье уже делится при разводе (вечного ничего нет и людям свойственно разводиться), никогда зрелые родители, бабушки/дедушки не дарите свои квартиры детям и внукам. Может быть тогда будет меньше бомжей и брошенных стариков.Vera DobryaginaЖенщина поступила абсолютно правильно. От брата ничего хорошего ждать не приходится, а зачем такая родня? Наследство родительское каждый получил поровну, так что и вопросов к сестре никаких быть не может. У каждого-своя голова на плечах-не сумел ей все просчитать-продумать-бегай на побегушках у других.саша дмитренкодашь пальчик-всю руку откусят)))Комментировать
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