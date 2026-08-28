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Пронедра

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Шум моторных лодок замедлил рост рифовых рыб и ухудшил спасение от хищников

Шум моторных лодок замедлил рост рифовых рыб и ухудшил спасение от хищников

Учёные установили, что постоянный шум моторных лодок не только нарушает поведение рифовых рыб, но и буквально тормозит их рост, одновременно снижая способность спасаться от хищников.

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