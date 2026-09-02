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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

1 сентября запустился обновленный SportHunter – проект по поиску работы и персонала в спортивной индустрии

SportHunter существует уже 8 лет и за это время создатели проекта хорошо увидели, что раздражает и кандидатов, и работодателей: сложное размещение вакансий, долгие согласования, неудобная работа с откликами, недостаток информации о компании и большое количество ручных действий.

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