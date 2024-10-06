"Провели на таком низком уровне": Очередной скандал разразился из-за похорон Вячеслава Добрынина

Многих поклонников возмутила организация похорон композитора Вячеслава Добрынина. Муж Маши Распутиной Виктор Захаров также остался в ужасе от организации прощания и рассказал, почему поклонники и звёздные гости остались крайне недовольны тем, как всё прошло.
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