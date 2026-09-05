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Царьград

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Трамп потребовал от Европы покрыть расходы на военную помощь Украине

Трамп потребовал от Европы покрыть расходы на военную помощь Украине

Дональд Трамп заявил о намерении перенести все расходы на Украину на европейские страны. Профессор Гленн Диесен отметил, что США спровоцировали конфликт, а теперь требуют от Европы компенсации затрат на военную помощь Киеву.

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