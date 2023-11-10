Ведяхин: комплексное урегулирование поможет решить проблемы клиента "под ключ"

Сбер поддерживает движение к тому, чтобы помощь клиенту с множественными кредитами могла быть гарантированно оказана, заявил в рамках форума Finopolis первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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