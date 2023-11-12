Крупнейший в Европе активный вулкан проснулся

Этна на Сицилии, крупнейший действующий вулкан в Европе, проснулся ночью и изверг лаву, но над итальянским средиземноморским островом не было никаких крупных выбросов пепла и не было сообщений о каких-либо разрушениях.
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