ВСУ разместили военную технику на оптовой базе Купянска, туда в итоге прилетела ОДАБ Российские Вооружённые силы обнаружили на территории Купянска крупную стоянку военной техники противника.
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ВСУ разместили военную технику на оптовой базе Купянска, туда в итоге прилетела ОДАБ Российские Вооружённые силы обнаружили на территории Купянска крупную стоянку военной техники противника.
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