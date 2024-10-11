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Трое членов банды Басаева задержаны по делу о нападении на псковских десантников

Задержаны трое фигурантов уголовного дела о вооруженном нападении банды под руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 года, в результате которого погибли 84 военнослужащих.

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