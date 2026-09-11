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Регионы России

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Эксперты объяснили рост мировых цен на нефть дефицитом сырья

Эксперты объяснили рост мировых цен на нефть дефицитом сырья

Рост мировых цен на нефть марки Brent, превысивший отметку в 100 долларов за баррель, обусловлен реальным физическим дефицитом на рынке, заявил эксперт Павел Севастьянов в беседе с RG.

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