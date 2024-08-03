Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 243 подписчика

Делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров по заложникам в Газе

Делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров по заложникам в Газе

Группа переговорщиков из Израиля прибыла в Каир для переговоров по Газе. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, в состав делегации Израиля среди прочих входят директор «Моссада» Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх