Делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров по заложникам в Газе

Группа переговорщиков из Израиля прибыла в Каир для переговоров по Газе. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, в состав делегации Израиля среди прочих входят директор «Моссада» Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар.
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