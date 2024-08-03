Делегация Израиля прибыла в Каир для переговоров по заложникам в Газе

Группа переговорщиков из Израиля прибыла в Каир для переговоров по Газе. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, в состав делегации Израиля среди прочих входят директор «Моссада» Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар.