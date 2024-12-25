Глава Адыгеи принял участие в акции «Ёлка желаний»

Продолжаем дарить радость детям, исполняя их мечты в рамках акции «Ёлка желаний». Благодаря этой акции оказывается помощь детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья, детям участников СВО и ребятам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.