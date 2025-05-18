🏠 Порядка 80% россиян хотят установить систему «умный дом» в своем жилье Они знакомы с этой системой и готовы взаимодействовать с ней.
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🏠 Порядка 80% россиян хотят установить систему «умный дом» в своем жилье Они знакомы с этой системой и готовы взаимодействовать с ней.