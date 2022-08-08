Профилактика – ключевая мера взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями в ЕАО

Для реализации государственных полномочий по установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) департамент тарифов и цен правительства ЕАО на постоянной основе осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых департаментом цен (тарифов).
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