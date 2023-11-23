"Путину нечего предложить народу": Сатановский прервал молчание и высказался о выборах-2024

Леонид Попивняк .....а "семибанкирщина" так просто сама по себе появилась????))))......

Алексей Медведев Для того чтобы выполнять курс государства, надо знать, а куда государство идет. За десятилетия так ни кто не сказал, а какой должна быть страна. Страна, как предприятие, должно иметь цель своего развития. После объявления цели можно писать план достижения этой цели. Только надо так же объявить, что будет иметь народ после достижения поставленной цели. А ПОСТОЯННО ОБЪЯВЛЯЕМЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОЛНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ (РАЗВОРОВЫВАНИЯ СТРАНЫ) ГОС,СОБСТВЕННОСТИ НИ К ЧЕМУ ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВЕДУТ, ЭТО ХОРОШО ПОКАЗАЛО СВО, КОГДА ПРАВИТЕЛЬСТВО В АВАРИЙНОМ ПОРЯДКЕ СОБИРАЕТ по КРОХАМ ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА.