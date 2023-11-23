Интересная жизнь с Vera Star Самым главным событием в нашей стране в ближайшие несколько месяцев, безусловно станут выборы главы государства, которые если не произойдёт ничего экстраординарного, состоятся в марте 2024 г.
"Путину нечего предложить народу": Сатановский прервал молчание и высказался о выборах-2024
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Леонид Попивняк
.....а "семибанкирщина" так просто сама по себе появилась????))))......
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2 час.
Алексей Медведев
Для того чтобы выполнять курс государства, надо знать, а куда государство идет. За десятилетия так ни кто не сказал, а какой должна быть страна. Страна, как предприятие, должно иметь цель своего развития. После объявления цели можно писать план достижения этой цели. Только надо так же объявить, что будет иметь народ после достижения поставленной цели. А ПОСТОЯННО ОБЪЯВЛЯЕМЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОЛНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ (РАЗВОРОВЫВАНИЯ СТРАНЫ) ГОС,СОБСТВЕННОСТИ НИ К ЧЕМУ ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВЕДУТ, ЭТО ХОРОШО ПОКАЗАЛО СВО, КОГДА ПРАВИТЕЛЬСТВО В АВАРИЙНОМ ПОРЯДКЕ СОБИРАЕТ по КРОХАМ ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА.
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1 час.
Людмила Лиханова
САТАНОВСКИЙ КАК ВСЕГДА: НЕМНОГО ПРАВДЫ И КУЧА ДЕРЬМА. ИСТИННЫЙ СЫН ИЗРАЭЛЯ. Вот с таких и нужно начинать. Иш, какой прыткий, что даже в голову Путина запрыгнул и в головы его соратников. Много раз смотрела его выступления и для меня он не просто "темная лошадка", работающая и на себя и на кого-то еще. Забеспокоились "элитки" вот и пускают пробный шар через своего глашатая - Сатановского...фамилия очень уж ему подходит. Г-н САТАНАвский...когда придет время тогда и вы и ваши ...дружбаны все узнаете, а пока пытаетесь, на всякий случай, вбрасывать в толпу провокации. Смотрите, заиграетесь...
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24 мин.
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