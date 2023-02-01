Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Ткачев о «Тракторе» и 2:1 с «Динамо»: «Был момент: такая тишина, как будто все пропало. Хорошо, что собрались в ключевой момент»

Владимир Ткачев сказал, что «Трактор» прошел через сложный момент в матче с «Динамо».  Идущие на последнем месте на Востоке челябинцы вчера обыграли московский клуб (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ, одержав волевую победу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх