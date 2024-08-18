В Армении впервые зафиксированы случаи лихорадки Западного Нила: Есть жертвы

В Армению проникла лихорадка Западного Нила, один человек уже умерЗамдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Сергей Чахмахчян рассказал агентству Sputnik, что в республике зафиксировано 20 случаев лихорадки Западного Нила.
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