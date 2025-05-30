МИД: Россия надеется, что Украина серьезно подойдет к переговорам в Стамбуле

Москва заинтересована в урегулировании конфликта Россия надеется, что Украина серьезно подойдет к переговорам в Стамбуле 2 июня, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.
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