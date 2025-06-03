СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Генрих
    А иными похождениями пришельцев Ахмедова заинтересоваться не желает? Или это другое?Дело курьера, отк...
  • Леонид Колосов
    давно уже писал, что стратегическая авиация и ракеты без дела из строя выходят...  сейчас, может, дойдет до начальств...Соловьев призвал ...
  • Вячеслав Денисов
    Придурка давно пора пнуть с ТВ!Соловьев призвал ...

А они просто воюют...

После  атаки   укропов   на  наши  аэродромы,  в том  числе   и  находящиеся  в    глубоком  тылу (впрочем, пишут, что сейчас  война  другая  и  тыла  как  такового нет)  некоторые  товарищи, которые  нам совсем  не товарищи,  начали говорить о том, что  вот  укропы  уже   войну   проиграли, что  фронт  сыпется,  что  у  укропов   паника, однако напоследок  "загнанные нацистские крысы постараются  нагадить" (сие  была   цитата  из  широко известного  в  узких  кругах  пана Роджерса).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх