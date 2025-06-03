А они просто воюют...

После атаки укропов на наши аэродромы, в том числе и находящиеся в глубоком тылу (впрочем, пишут, что сейчас война другая и тыла как такового нет) некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, начали говорить о том, что вот укропы уже войну проиграли, что фронт сыпется, что у укропов паника, однако напоследок "загнанные нацистские крысы постараются нагадить" (сие была цитата из широко известного в узких кругах пана Роджерса).