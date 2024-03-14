Путин отменил передачу Росимуществу активов Danone в России

Президент России Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов французской компании Danone, которая в октябре 2022 года объявила о начале процесса передачи российского бизнеса.
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