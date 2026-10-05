Россия взяла Кубок Министра обороны РФ по спортивной борьбе

В городе Кызыл на территории Тывы завершился IV Международный турнир среди военнослужащих по спортивной борьбе на Кубок Министра обороны Российской Федерации.
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