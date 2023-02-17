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Сенатор США не ответил на вопрос об ускоренном принятии Украины в НАТО

Сенатор США не ответил на вопрос об ускоренном принятии Украины в НАТО

Американский сенатор, бывший лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл 17 февраля заявил, что вопрос о возможности ускоренной процедуры принятия Украины в НАТО выходит за рамки нынешнего украинского конфликта.

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