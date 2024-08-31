C воспитанниками старшей группы организован физкультурный досуг ´Весёлый мяч´.Девочки и мальчики с удовольствием выполняли предложенные им задания и проявляли свои двигательные умения и навыки при выполнении элементов спортивных игр и в подвижных играх.
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