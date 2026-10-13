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В Пензенской области произошел разрыв газопровода с возгоранием

В Пензенской области произошел разрыв газопровода с возгоранием

Для ликвидации последствий аварии задействовали 34 человека и 12 единиц техники.В Белинском районе Пензенской области зафиксировали разрыв магистрального газопровода, сопровождавшийся возгоранием.

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